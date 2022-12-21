الاحتلال يعتقل أسيرا محررا ويصيب شابا بالرصاص في نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصادر صحفية قالت مساء اليوم الأربعاء:" إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مجاهد قطاني بعد محاصرة منزله في منطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس".

وبينت المصادر الصحفية، أن اشتباكات مسلحة وقعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومون، تخللها القاء عبوات محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال، قبل أن تعتقل المحرر قطاني وتنسحب من المدينة.

وبدورها، قالت مصادر طبية فلسطينية، إن طواقمه تعاملت مع إصابة واحدة في مدينة نابلس اثر الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت منطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس.

وفي نفس السياق، قالت يديعوت العبرية: إن الجيش الإسرائيلي والشاباك واليمام، اعتقلوا قبل قليل الأسير مجاهد قطاني بعد محاصرة منزله في نابلس".

وزعمت الصحفية العبرية، أن المعتقل مطلوبًا من حماس يشتبه في ضلوعه في عملية إطلاق النار بالقرب من حفات جلعاد يوم الجمعة الماضي.

المصدر: فلسطين اليوم

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