الخارجية الإيرانية تعلق على حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر لأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها جارة لأفغانستان ومهتمة بالسلام والاستقرار والتنمية في هذا البلد، تأسف لسماع نبأ وجود عقبات أمام التعليم العالي للفتيات والنساء في أفغانستان".

وأضاف: "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل في أن تقوم السلطات الأفغانية المعنية بإزالة العقبات بسرعة وتوفير الأرضية لاستئناف دراسة تلميذات وطالبات هذا البلد في جميع مستويات التعليم حتى يتمكنوا من التمتع بالحق في التعليم ولعب دور أكثر فاعلية في التنمية والازدهار في أفغانستان".

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