  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:٢٥ م

الخارجية الإيرانية تعلق على حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

الخارجية الإيرانية تعلق على حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، على نبأ تعليق دراسة النساء في الجامعات الأفغانية.

وأفادت وكالة مهر لأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها جارة لأفغانستان ومهتمة بالسلام والاستقرار والتنمية في هذا البلد، تأسف لسماع نبأ وجود عقبات أمام التعليم العالي للفتيات والنساء في أفغانستان".

وأضاف: "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل في أن تقوم السلطات الأفغانية المعنية بإزالة العقبات بسرعة وتوفير الأرضية لاستئناف دراسة تلميذات وطالبات هذا البلد في جميع مستويات التعليم حتى يتمكنوا من التمتع بالحق في التعليم ولعب دور أكثر فاعلية في التنمية والازدهار في أفغانستان".

/انتهى/

رمز الخبر 1929085

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات