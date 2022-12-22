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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٤٥ م

الشعب الايراني افشل محاولات الاعداء الشيطانية لزرع بذور الفتنة بين صفوفه مرة اخرى

الشعب الايراني افشل محاولات الاعداء الشيطانية لزرع بذور الفتنة بين صفوفه مرة اخرى

أكد وزير الداخلية الايراني، احمد وحيدي، ان اعداء ايران ورغم كل المحاولات واستخدام القوى الشيطانية في موضوع الاحداث الاخيرة في البلاد فشلوا هذه المرة ايضا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مراسم تنصيب محافظ كرمانشاه الجديد قال وحيدي اننا ومن خلال الاقتداء بالشهداء نسير على خط الوصول الى قمة التقدم، وهذا ما يزعج الاعداء.

واضاف ان الاعداء يبذلون اليوم اقصى المحاولات لايجاد اليأس وزرع التفرقة لدى الشعب الايراني، الا اننا سائرون في طريق تنمية البلاد، فيما يحاول الاعداء التعتيم على الاخبار المهمة لتقدم ايران من خلال اثارة قضايا هامشية.

وتابع وزير الداخلية قائلا ان الاعداء وفي محاولة منهم لتوجيه ضربة لايران أنزلوا عناصر الجماعات الانفصالية الارهابية الى الميدان، وكمثال على ذلك استخدامهم لالفين من هذه العناصر في محافظة كرمانشاه.

/انتهى/

رمز الخبر 1929091

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