باحثون إيرانيون ينتجون روبوتات لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال مدير شركة انتاج روبوتات لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية محمد صالحي نسب لقد نجحنا في إنتاج روبوتات لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية بناءً على احتياجاتنا.

وقال: عادة ما تمتص الألواح الشمسية الغبار على مدى فترة زمنية مما يؤدي إلى انخفاض أداء الألواح من 5 إلى 20 في المائة.

وبحسب مدير هذه الشركة القائمة على المعرفة، كان من الضروري تصميم مثل هذا الروبوت لإزالة الغبار من هذه الألواح ومنع تقليل كفاءة الالواح الشمسية.

وأشار المدير الإداري لهذه الشركة، إلى أن استخدام هذه الروبوتات يتطلب قوة بشرية أقل ويقلل من وقت تنظيف ألواح الطاقة الشمسية.

وتابع صالحي نسب: حتى الآن نجحت فرنسا في صنع روبوتات التنظيف، ولكن كانت هناك بعض المشاكل التي تمكنا من إصلاح عيوب هذا الجهاز الأجنبي واكتساب المعرفة الفنية لصنع غسالة الألواح الشمسية.

ووفقا له، فإن الروبوتات المصنوعة في فرنسا تتحرك على الألواح الشمسية وهناك احتمال أن تتكسر الألواح، بينما في بعض الحالات يتم سقوطها من الألواح على الأرض. وغير ذلك في حين استخدام هذه الروبوتات يجب ان تخرج الالواح من دائرة الانتاج ولكن في جميع منتجاتنا تم رفع هذه العيوب.

وفي إشارة إلى عدد هذه الألواح المطلوبة في البلاد، قال صالحي نسب حاليًا، تم إنشاء حوالي 430 ميجاوات من المزارع الشمسية النشطة في البلاد، ولكل 10 ميجاوات، هناك حاجة إلى 3 روبوتات غسيل.

وفي إشارة إلى ميزة صنع روبوتات تنظيف الألواح، قال: باستخدام هذه اللوحة، سيتم تخفيض تكاليف التنظيف بنسبة 50٪.

ووفقا له، فقد تمكنا من إبرام 6 عقود تسويق لإنتاج روبوتات تنظيف الألواح.

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