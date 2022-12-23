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٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:١٠ م

باقري كني يؤكد على التعاون المشترك مع بنغلاديش في المحافل الدولية

باقري كني يؤكد على التعاون المشترك مع بنغلاديش في المحافل الدولية

أكد النائب السياسي لوزارة الخارجية الايرانية علي باقري في لقاء مع وزير الدولة البنغالي للشؤون الخارجية محمد شهريار عالم، على التعاون المشترك في المحافل الدولية والإقليمية .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى اليوم النائب السياسي لوزارة الخارجية الايرانية مع وزير الدولة البنغالي للشؤون الخارجية في بنغلادش.

وفي هذا الاجتماع، أكد الجانبان على التعاون المشترك في المحافل الدولية والإقليمية، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي واتحاد المجالس المشتركة للدول الإسلامية، واعتبر التعاون الوثيق بين المنظمتين ايكو وسارك كإطار فعال لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

كما التقى باقري في اليوم الأول من زيارته الرسمية لبنغلاديش مع محمد فاروق خان، رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في برلمان بنغلاديش، وناقش معه تبادل الوفود البرلمانية، بما في ذلك رؤساء البرلمانات الأجنبية واللجان السياسية ومجموعات الصداقة البرلمانية لتعزيز التفاعل بين برلماني إيران وبنغلاديش.

/انتهى/

رمز الخبر 1929118

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