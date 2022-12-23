باقري: داعمي الكيان الصهيوني ليسوا مؤهلين للتكلم على حقوق الإنسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية وبنغلاديش عقدت في دكا.

وترأس باقري كني النائب السياسي لوزارة خارجية بلادنا، ومسعود بن مؤمن، وكيل وزارة خارجية بنغلاديش، الوفدين الإيراني والبنغلاديشي في هذه الجولة من المشاورات، وناقشا وتبادل الآراء حول سبل تطوير التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.

كما أكد الجانبان في هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو المؤسسات الاقتصادية البنغلاديشية، على عقد لجنة اقتصادية مشتركة بين إيران وبنغلاديش، وقيموا التفاعل البرلماني كدعم لتعزيز العلاقات الثنائية.

وخلال هذا الاجتماع، قررت الوفود التجارية لإيران وبنغلاديش، بما في ذلك وفود غرف التجارة والصناعة والمناجم، ستزيد من التفاعلات التجارية بين طهران ودكا.

كما ناقش الجانبان خلال هذا الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية.

وفي إشارة إلى قضية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الايرانية، قال النائب السياسي لوزارة خارجية بلادنا: القوى التي داست على حقوق الأمة الفلسطينية المضطهدة لعقود من الزمن ودعمت الاحتلال والعدوان من قبل الكيان الصهيوني بكل قوتها، غير مؤهلة للتكلم على حقوق الإنسان.

وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية والحضارية والثقافية بين البلدين في إيران وبنغلاديش، قيم الدكتور باقري تعزيز العلاقات بين البلدين على أنه يعتمد على التفاعل المستمر والواسع بين حكومتي إيران وبنغلاديش في مختلف المجالات.

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