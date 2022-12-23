قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة "عباس شيباني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه اعرب سماحة قائد الثورة الاسلامية سيد علي الخامنئي عن تعازيه بوفاة عباس شيباني الى اسرة الفقيد وذويه واصدقائه والعاملين معه داعيا له بالرحمة والمغفرة.

واضاف سماحة آية الله الخامنئي: "ان الدكتور شيباني كان من الاشخاص الصاحين بالمعنى الحقيقي للكلمة ونحن نعرفه منذ أمد بعيد وربما منذ خمسين عاما، انه كان انسانا نشطا وخيّرا ومبادرا للعمل وكان مناضلا بالمعنى الحقيقي للكلمة، انه كان حقا هكذا ".

ويذكر ان الفقيد عباس شيباني من الرعيل الاوائل من المناضلين في فترة الثورة الاسلامية، توفي مساء أمس الخميس عن عمر ناهز 91 عاما.