تعاون روسي-فلسطيني لتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الوزيرين وبمشاركة أعضاء اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة خلال النصف الأول من العام القادم، التي تبحث سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية ومختلف مجالات التعاون المشترك.

كما استعرض الجانبان، مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والسياحة والطاقة والثقافة والتعليم والاستثمار والصحة، والجمارك، والزراعة، والعمل، وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال.

وأكد الجانبان على التعاون المشترك من أجل توفير احتياجات المستوردين الفلسطينيين من القمح، والمواد الأخرى، وفق الإجراءات الروسية المتبعة.

المصدر: RT

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