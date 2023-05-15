روسيا تزود الجزائر بالطائرات المخصصة لإطفاء الحرائق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت السفارة الروسية في مصر على صفحتها على "إنستغرام" هذه الصور وقالت "إن روسيا ستسلم الجزائر أربع طائرات من نوع Be-200 مخصصة لإطفاء حرائق الغابات المدمرة". وأشارت القوات الجوية الجزائرية إلى أن الطيارين الجزائريين بدأوا بالفعل بالتدرب على هذه الطائرات.

وكانت روسيا قد أعلنت في ديسمبر 2022 أنها بدأت باختبار أول طائرة من نوع " Be-200ES" مخصصة لوزارة الدفاع الجزائرية، وأن هذه الطائرة هي الطائرة رقم 19 من أسرة طائرات "Be-200"، لكن نسخة "ES" المعدلة ستكون مجهزة بكابينة ذات نوافذ زجاجية كبيرة ومعدات مصممة للعمل في الأجواء الحارة والإستوائية.

وتم تصميم طائرات "Be-200" لتكون قادرة على الإقلاع والهبوط من المدرجات الأرضية ومن على سطح الماء، لتعمل كطائرات نقل وإنقاذ وطائرات لإطفاء الحرائق، ويبلغ الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع 37900 كلغ، كما يمكنها التحليق بسرعة 710 كلم/سا، وعلى ارتفاعات تصل إلى 8000 م.

المصدر: سلاح روسيا

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