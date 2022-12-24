الأمن الإيراني يفكك خلية مختصة بتهريب السلاح الى داخل البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء سيد محمد صالحي قائد شرطة خوزستان: مع تكثيف الإجراءات الاستخباراتية من قبل الجهاز الأمن علمنا بوصول شحنة أسلحة وذخائر حربية إلى النقاط الحدودية لمدينة الهويزة. و خلال عملية مشتركة دقيقة لضباط المخابرات والأمن العام في مدينة الهويزة، ألقى حرس الحدود و قوات الأمن القبض على 3 من عناصر عصابة تهريب الأسلحة والذخيرة في منطقة الهويزة الحدودية مع العراق.

وشرح اللواء سيد محمد صالحي: تم اكتشاف 25 قطعة مسدس من طراز كولت مع 50 خزنة و ايضا تم مصادرة زورقين.

وأكد: سلامة و أمن الناس خط أحمر للشرطة، وسنتعامل مع من ينوى انتهاكها بحزم ووفقاً للقانون.

وفي الآونة الأخيرة، تم إلقاء القبض على 19 عنصرا من عصابات تهريب الذخيرة والأسلحة في هور العظيم من قبل حرس الحدود.

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