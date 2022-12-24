  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٤:٤٠ م

الأمن الإيراني يفكك خلية مختصة بتهريب السلاح الى داخل البلاد

الأمن الإيراني يفكك خلية مختصة بتهريب السلاح الى داخل البلاد

قائد شرطة خوزستان یعلن عن تدمير عصابة لتهريب الأسلحة الحربية واكتشاف 25 قطعه من الاسلحة الناریة في مدینة الهويزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء سيد محمد صالحي قائد شرطة خوزستان: مع تكثيف الإجراءات الاستخباراتية من قبل الجهاز الأمن علمنا بوصول شحنة أسلحة وذخائر حربية إلى النقاط الحدودية لمدينة الهويزة. و خلال عملية مشتركة دقيقة لضباط المخابرات والأمن العام في مدينة الهويزة، ألقى حرس الحدود و قوات الأمن القبض على 3 من عناصر عصابة تهريب الأسلحة والذخيرة في منطقة الهويزة الحدودية مع العراق.

وشرح اللواء سيد محمد صالحي: تم اكتشاف 25 قطعة مسدس من طراز كولت مع 50 خزنة و ايضا تم مصادرة زورقين.

وأكد: سلامة و أمن الناس خط أحمر للشرطة، وسنتعامل مع من ينوى انتهاكها بحزم ووفقاً للقانون.

وفي الآونة الأخيرة، تم إلقاء القبض على 19 عنصرا من عصابات تهريب الذخيرة والأسلحة في هور العظيم من قبل حرس الحدود.

/انتهی/

رمز الخبر 1929146

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات