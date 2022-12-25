لاجوردي يعلن عن تحييد هجمات سايبرية أجنبية تستهدف تطبيقات التواصل الاجتماعي الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مدير شركة البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية الايرانية، عبر حسابه على تويتر: "انه في ذروة ساعات نشاط المستخدمين في التطبيقات الايرانية للمراسلة، بدأت هجمات الحرمان من الخدمة (DDoS) الشديدة من الخارج ضد هذه التطبيقات في محاولة لمنع تقديم الخدمة المناسبة للمستخدمين".

وتابع: "انه تم تحييد هذه الهجمات فورا من خلال خدمة تخفيف DDoS التي أنشأها الشباب الإيراني"، مبينا: "ان المظلة الداعمة ضد هذه الهجمات ستشمل جميع الخدمات الداخلية".

وان هجمات DDos هي نوع من الهجمات الإلكترونية التي يقوم فيها المهاجم بإنشاء حركة مرور مصطنعة ضد خدمة الضحية، وعادة ما يجعلها غير متاحة مؤقتا للمستخدمين.

ويمكن أن تحدث هذه الهجمات بدوافع مختلفة، ولكنها تشمل عمومًا محاولات لقطع خدمات الانترنت عن المستخدمين مؤقتا أو بشكل دائم.

/انتهى/