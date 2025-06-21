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٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٣٦ م

وزير الاتصالات: سيتم ربط البلاد بأكملها بالإنترنت الدولي عند الساعة الثامنة مساء

وزير الاتصالات: سيتم ربط البلاد بأكملها بالإنترنت الدولي عند الساعة الثامنة مساء

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني: سيتم ربط البلاد بأكملها بالإنترنت الدولي عند الساعة الثامنة مساء وتم صد الهجمات الإلكترونية

رمز الخبر 1959683

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