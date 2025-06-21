https://ar.mehrnews.com/news/1959683/ ٢١/٠٦/٢٠٢٥، ٢:٣٦ م رمز الخبر 1959683 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢١/٠٦/٢٠٢٥، ٢:٣٦ م وزير الاتصالات: سيتم ربط البلاد بأكملها بالإنترنت الدولي عند الساعة الثامنة مساء قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني: سيتم ربط البلاد بأكملها بالإنترنت الدولي عند الساعة الثامنة مساء وتم صد الهجمات الإلكترونية رمز الخبر 1959683 کپی شد محتوى ذات صلة أكبر عملية هجوم سيبرانية شعبية ضد الكيان الإسرائيلي لاجوردي يعلن عن تحييد هجمات سايبرية أجنبية تستهدف تطبيقات التواصل الاجتماعي الايرانية إيران تحذر من أي مغامرة سياسية ضدها وتستنكر مزاعم الهجوم السايبراني سمات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الانترنت في ايران ستار هاشمي
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