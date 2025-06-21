وزير الاتصالات: سيتم ربط البلاد بأكملها بالإنترنت الدولي عند الساعة الثامنة مساء

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني: سيتم ربط البلاد بأكملها بالإنترنت الدولي عند الساعة الثامنة مساء وتم صد الهجمات الإلكترونية