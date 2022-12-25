بوتين: روسيا تعمل على ضمان مصالح مواطنيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح بوتين أن اعداء روسيا يتبعون سياسة "فرق تسد"، ولطالما حاولوا القيام بذلك ويواصلون اتباع هذا النهج، مؤكدا أن هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي.

وأشار بوتين إلى أن روسيا ومنذ عام 2014، تحاول حل الأزمة الأوكرانية سلميا، مضيفا: "لقد سعينا دائما لضمان حل جميع النزاعات التي تنشأ بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات. ولكن، لسوء الحظ، على العكس من ذلك، تصرق الطرف الآخر، لقد بدأوا كما قلت مرات عديدة، والجميع على علم بذلك، اتخاذ إجراءات قاسية هناك وذات طابع عسكري".

وفي معرض جوابه عن سؤال حول ما إذا كنا نقترب من خط خطير فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، قال إنه لا يعتبر ذلك خطيرا للغاية، وروسيا تعمل على ضمان مصالح مواطنيها.

وأضاف الرئيس الروسي: "لا أعتقد أن الأمر خطير للغاية. أعتقد أننا نتصرف في الاتجاه الصحيح، فنحن نحمي مصالحنا الوطنية، ومصالح مواطنينا، وشعبنا. وببساطة ليس لدينا خيار آخر سوى حماية مواطنينا. لكننا على استعداد للتفاوض مع جميع المشاركين في هذا المسار حول بعض الحلول المقبولة، ولكن هذا شأنهم، لسنا نحن الذين نرفض المفاوضات".

المصدر: نوفوستي

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