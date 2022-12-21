بوتين يدشن حقل غاز كبيرا في سيبيريا مما يسمح بزيادة الصادرات إلى الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تشغيل حقل كوفيكتا للغازالذي يعتبر الأكبر بشرق سيبيريا، يعتبر حدثا هاما في تطور قطاع الغاز بروسيا ويعني ظهور مركز إيركوتسك لاستخراج الغاز.

وجاء هذا التصريح اليوم الأربعاء خلال مشاركة بوتين عبر الفيديو في حفل تدشين حقل كوفيكتا وجزء "كوفيكتا – تشياندا" من خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا".

وقال بوتين: "نطلق حقل كوفيكتا الفريد من نوعه للغاز ومكثفاته، وهو الأكبر في شرق سيبيريا. احتياطياته القابلة للاستخراج تبلغ 1.8 تريليون متر مكعب من الغاز".

وأشار إلى أنه تم إنشاء خط أنابيب بطول 800 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي، وقال: "بذلك سيتم تشغيل أهم طريق لنقل الغاز لدينا على كامل طوله الذي سيتجاوز 3000 كيلومتر".

وأكد بوتين أن إطلاق حقل كوفيكتا سيضمن إمدادات موثوقا بها للشركاء الأجانب وسيشكل حافزا لتنمية المناطق الشرقية من روسيا.

وخط الأنابيب "كوفيكتا-تشاياندا" بطول 804 كم هو القسم الثاني من خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا"، الذي يتم من خلاله تصدير الغاز إلى الصين.

وتم إطلاق القسم الأول، من حقل تشاياندا في ياقوتيا إلى مدينة بلاغوفيشينسك على الحدود مع الصين، في عام 2019.

وحسبما قال رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، فإن تشغيل حقل كوفيكتا سيعني إنشاء مجمع ضخم لإنتاج الغاز ونقله في شرق سيبيريا والشرق الأقصى.

المصدر: روسیا الیوم

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