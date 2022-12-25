https://ar.mehrnews.com/news/1929188/ ٢٥/١٢/٢٠٢٢, ٨:٥١ م رمز الخبر 1929188 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢٥/١٢/٢٠٢٢, ٨:٥١ م عدسة مهر؛ غيث السماء يُزيّن شوارع العاصمة طهران خلال هذه الأيام تزيّنت شوارع العاصمة طهران خلال اليومين الماضيين بالغيث، حيث شهدت أجواء ماطرة مع تساقط للثلوج في المناطق المرتفعة. تحميل 50 MB رمز الخبر 1929188 کپی شد محتوى ذات صلة الثلوج تغطي شوارع العاصمة طهران الثلوج تغطي العاصمة الإيرانية طهران هطول الثلوج في طهران/صور مدارس طهران تعطل دوامها سمات ايران العواصف المطرية طهران عدسة مهر
تعليقك