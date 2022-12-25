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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٥١ م

عدسة مهر؛

غيث السماء يُزيّن شوارع العاصمة طهران خلال هذه الأيام

غيث السماء يُزيّن شوارع العاصمة طهران خلال هذه الأيام

تزيّنت شوارع العاصمة طهران خلال اليومين الماضيين بالغيث، حيث شهدت أجواء ماطرة مع تساقط للثلوج في المناطق المرتفعة.

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رمز الخبر 1929188

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