كنعاني: لايمكن حل قضايا المنطقة دون إيران/نتابع ملف اغتيال قادة النصر حتي محاسبة الأمريكيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، انه نظرا للدور الايراني النافذ في المنطقة، لايمكن حل قضايا هذه المنظقة من دون ايران.

واشار كنعاني إلى تصريحات الرئيس الفرنسي في قمة "بغداد2"، قائلا: "بالنظر إلى نفوذ الجمهورية الاسلامية في المنطقة، لا يمكن حل قضايا المنطقة بدون وجود إيران.

ورداً على سوال حول الاخبار التي نشرتها بعض وسائل اعلام عراقية عن تورط رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفي الكاظمي، في عملية اغتيال قادة النصر في العراق، امتنع كنعاني عن التعليق، موضحا: " اننا نتابع ملف عملية الاغتيال الجبان للشهيد سليماني في أبعاد مختلفة."

وتابع: "من الواضح أننا نعتبر الولايات المتحدة مسؤولة عن هذا العمل الجبان على أراضي جمهورية العراق، وسنواصل إجراءاتنا القانونية حتى محاسبة السلطات الأمريكية."

يتبع...