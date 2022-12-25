كنعاني: إيران تدعو فرنسا لممارسة ضبط النفس في التعامل مع التجمعات السلمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الهجوم العنيف والعنصري في باريس الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء.

وأعرب كنعاني عن تعاطفه مع أسر الضحايا قائلا: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية قلقة للغاية من تعريض حياة الناس للخطر، خاصة المسلمين والأقليات والمهاجرين، كما تؤكد على ضرورة ضبط النفس للشرطة الفرنسية في التعامل مع التجمعات السلمية ".

وبالنظر إلى الخلفية السياسية للحكومة الفرنسية في تبني سياسات تمييزية تجاه الأقليات والمهاجرين وكذلك التعامل العنيف مع المتظاهرين، أضاف كنعاني: إن إجراء تحقيق محايد في حادثة باريس يمكن أن يساعد في توضيح أبعادها.

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