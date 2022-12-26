رئيسي: افتتاح 12 مكتباً تجارياً في دول المنطقة/ لِقطاع الصادرات مكانمة رفيعة في ظل حكومتنا

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وخلال زيارة الرئيس الإيراني لوزارة الصناعة والتجارة والمعادن، شدد على إمكانية تحويل ايران الى مركز اقليمي لانتاج وتوزيع الأدوية، مشيرا الى ان الجمهورية الاسلامية تنتج حاليا 95 بالمئة من احتياجاتها من الادوية، وبالتالي "يمكن الاستفادة من امكانات البلاد الاستثنائية في هذا المجال".

وأثنى الرئيس الإيراني على قطّاع الصادرات في ظل حكومته، لافتاً إلى انه احتل مكانة رفيعة، واشار الى استهداف اسواق لم يتم الاهتمام بها سابقا، كما دعا الى الاسراع في وضع خطط للدخول الى اسواق المنطقة.

ودعا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى تجنب تصدير الخامات والبضاعة المُجمّعة، مؤكداً على ضرورة اهتمام وزارة الصناعة بالانتاج الحقيقي المتطور.

وأشار السيد رئيسي الى قيام وزارة الصناعة والتجارة بافتتاح 12 مكتبا تجاريا في دول المنطقة، لافتاً إلى ان هذا الأمر من الاجراءات القيمة لوزارة الصناعة والتجارة والمناجم.

وأكد الرئيس الإيراني على انه من واجب هذه المكاتب التعريف بالامكانات الكبيرة لدى الجمهورية الاسلامية الى القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة وكذلك تعريف تجار تلك الدول بهذه الامكانات.

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