وزير الصناعة والتجارة الايراني يلتقي نظيره القطري في الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة الصناعة الايرانية، ان وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، رضا فاطمي أمين، التقى نظيره القطري، اليوم الاثنين في الدوحة، وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي باستخدام القدرات والإمكانيات المشتركة لدى البلدين.

ويزور وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، دولة قطر برفقة رئيس الجمهورية الاسلامية لإجراء المشاورات والخطط اللازمة لتطوير التعاون التجاري مع هذه الدولة العربية.

والجدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري بين إيران وقطر في الوقت الحاضر يعد رقم ضئيل يتراوح بين 300 و400 مليون دولار، ويحتمل الزيادة إلى مليار دولار خلال العام المقبل.

/انتهى/