  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:٢٩ م

رضوان: معركة "الفرقان" رسّخت قواعد اشتباك جديدة وأحدثت توازن الردع مع الاحتلال

رضوان: معركة "الفرقان" رسّخت قواعد اشتباك جديدة وأحدثت توازن الردع مع الاحتلال

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، على ان معركة الفرقان شكلت مرحلة فاصلة بين مرحلتين، الأولى الضعف والملاحقة والاستهداف والاغتيالات، والثانية القوة والدفاع عن النفس والرد على العدوان وردع الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، صباح اليوم الثلاثاء، إن معركة الفرقان شكّلت مرحلة فاصلة بين مرحلتين، الأولى الضعف والملاحقة والاستهداف والاغتيالات، والثانية القوة والدفاع عن النفس والرد على العدوان وردع الاحتلال.

وعدّ رضوان في تصريح له على "تيليجرام" في الذكرى الرابعة عشر لمعركة الفرقان، أنّ المعركة شكّلت علامة فارقة في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، ورسخت قواعد اشتباك جديدة وأحدثت توازن الردع مع العدو الصهيوني.

وأوضح، أنّ الانتصار في معركة الفرقان وضع الأساس لانتصار المقاومة وتطورها في معارك حجارة السجيل والعصف المأكول وسيف القدس.

وذكر، أنّ الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه من المعركة فلم يستطع استرجاع شاليط ولم يوقف صواريخ المقاومة ولم يسقط حكومة المقاومة، مشدداً على أن المقاومة ستبقى هي الدرع والسيف المدافع عن شعبنا ومقدساتنا وأسرانا./انتهى/

المصدر: فلسطين اليوم

رمز الخبر 1929245

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات