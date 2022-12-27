رضوان: معركة "الفرقان" رسّخت قواعد اشتباك جديدة وأحدثت توازن الردع مع الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، صباح اليوم الثلاثاء، إن معركة الفرقان شكّلت مرحلة فاصلة بين مرحلتين، الأولى الضعف والملاحقة والاستهداف والاغتيالات، والثانية القوة والدفاع عن النفس والرد على العدوان وردع الاحتلال.

وعدّ رضوان في تصريح له على "تيليجرام" في الذكرى الرابعة عشر لمعركة الفرقان، أنّ المعركة شكّلت علامة فارقة في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، ورسخت قواعد اشتباك جديدة وأحدثت توازن الردع مع العدو الصهيوني.

وأوضح، أنّ الانتصار في معركة الفرقان وضع الأساس لانتصار المقاومة وتطورها في معارك حجارة السجيل والعصف المأكول وسيف القدس.

وذكر، أنّ الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه من المعركة فلم يستطع استرجاع شاليط ولم يوقف صواريخ المقاومة ولم يسقط حكومة المقاومة، مشدداً على أن المقاومة ستبقى هي الدرع والسيف المدافع عن شعبنا ومقدساتنا وأسرانا./انتهى/

المصدر: فلسطين اليوم