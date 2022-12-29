وزير الداخلية: محافطة سيستان وبلوشستان ركن مهم من أركان الاقتدار في البلاد

وأفادت وكالة مهر للانباء أن "وحيدي" صرّح، مساء اليوم الأربعاء خلال مراسم التكريم التي أقيمت بحضور ممثل الولي الفقيه في هذه المحافظة وإمام جمعة زاهدان والعلماء الشيعة والسنة ورؤساء العشائر: ان محافظة سيستان وبلوشستان لديها ابناء غيارى وشرفاء ومخلصين واوفياء ، دعموا الجمهورية الاسلامية والثورة على الدوام وما زالوا كذلك.

وتابع وزير الداخلية : إن الناس الذين كانوا ولا يزالون مع الجمهورية الاسلامية والثورة بحبهم وتضحياتهم وتفانيهم في كل العصور، أظهروا صدقهم بالتضحية بأرواحهم وأموالهم في كل الأوقات التي مرت بهذه الثورة العزيزة، مؤكداً أن أبناء سيستان وبلوشستان أظهروا أن كل مؤامرات أعداء هذا البلد لم تؤثر على إرادتهم الحديدية في الدفاع عن الحدود.

وأضاف المسؤول الإيراني: إن الغيارى من رجال سيستان وبلوشستان بيّنوا للعالم أن كل مؤامرات الأعداء لا يمكن أن تخلق الشقاق بينهم ولقد برهنوا أنهم يقفون باقتدار وإخلاص وشرف ضد كل مكائد الأعداء والشياطين ، ويدافعون عن أرض إيران العزيزة صفًا واحدا كالبنيان المرصوص.

وقال وحيدي: الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدّمت الشهداء هي قدمت شهداء عظماء متميزين وفريدين في عالمنا المعاصر مثل الشهيد قاسم سليماني الذي خدم في هذا المجال واعتبر نفسه خادمًا للشعب.

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