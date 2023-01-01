النجم الايراني "مهدي طارمي" رابع أفضل هدافين لعام 2022 متقدما على ميسي وبينزيما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم موقع الفيفا لكرة القدم قائمة أفضل هدافي 2022، حيث احرز اللاعب الفرنسي "كيليان مبابي" لقب افضل هداف العالم في هذه القائمة متخطيا اللاعبان "إيرلينج هولاند" و"روبرت ليفاندوفسكي" الذي سبق له أن احتل لقب أفضل هداف لثلاث سنوات متتالية.

ونال النجم الفرنسي هذا المركز بتسجيله 56 هدفا في 56 مباراة على الساحتين الوطنية والأندية. بينما سجل ثمانية من أهدافه من ركلة جزاء وسجل ثلاثية خمس مرات.

ويأتي اسم هولاند بعد مبابي، الذي سجل 10 أهداف أقل من مهاجم باريس سان جيرمان خلال هذه السنة و أنه نظرا لما لعب هولاند 13 مباراة أقل من مبابي، فان متوسط التهديف للمهاجم النرويجي الذي سجل 46 هدفا يكون الأفضل من منافسه الفرنسي.

كما يتفوق نجم بورتو الإيراني "مهدي طارمي" على ميسي وهاري كين وكريم بينزيما وساديو ماني ونيمار بتسجيله 37 هدفا في 51 مباراة.

** وفيما يلي قائمة أفضل الهدافين لعام 2022:

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان وفرنسا) 56 هدفاً في 56 مباراة

2- إيرلينج هولاند (دورتموند / مان سيتي والنرويج) 46 هدفاً في 43 مباراة

3- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن / برشلونة وبولندا) 42 هدفاً في 51 مباراة

4- مهدي طارمي (بورتو / إيران) 37 هدفاً في 51 مباراة

5- كريستوفر نكونكو (لايبزيج / فرنسا) 37 هدفا في 58 مباراة

6- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان / الأرجنتين) 35 هدفاً في 51 مباراة

7- ريكاردو جوميز (بارتيزان / الرأس الأخضر) 35 هدفاً في 51 مباراة

8- هاري كين (توتنهام / إنجلترا) 35 هدفاً في 62 مباراة

9- أمل بيغرينو (بود / النرويج) 34 هدفاً في 46 مباراة

10- كريم بينزيما(ريال مدريد/ فرنسا) 33 هدفا في 39 مباراة

11- ساديو ماني (ليفربول وبايرن / السنغال) 33 هدفا في 62 مباراة

12- نيمار (باريس سان جيرمان / البرازيل) 32 هدفا في 43 مباراة

13- وسام بن يدر (موناكو / فرنسا) 30 هدفا في 48 مباراة

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