جانب من فعاليات المؤتمر الدولي الأوّل لمدرسة الشهيد قاسم سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه، بعد ظهر اليوم الخميس، انطلقت فعاليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني، في قاعة المؤتمرات بمبنى الإذاعة والتلفزيون، بحضور ضيوف محليين وأجانب، والذي بدأ يوم الاثنين 12_1_2023.

وتم الإعلان في وقت سابق عن مسابقة أدبية تتمحور حول الشهيد قاسم سليماني، ووفقاً للقائمين على المؤتمر تم إرسل 300 مقال من دول مختلفة تتمركز على 8 محاور أساسية و 52 محورا فرعيا، تتعلق بشرح أهداف وأفكار مدرسة الشهيد سليماني.

و يذكر أنه تم مُراجعة المقالات المُرسَلة، ونُشِر مُلخصاتها في كتاب من 250 صفحة ، كما تم تقديم 800 مؤلف على شكل رسائل ومقالات علمية إلى أمانة المؤتمر.

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