  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٣:١٧ م

محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي في ذكرى إستشهاد قادة النصر

محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي في ذكرى إستشهاد قادة النصر

أعلنت عدد من المحافظات العراقية، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها ليوم غد الثلاثاء، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة لإستشهاد قادة النصر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قررت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف ودوائر المهندس المقيم للمشاريع كافة، وفاءً للذين ضحوا بأرواحهم من أجل العراق.

كما أعلنت محافظتي المثنى والديوانية تعطيل الدوام الرسمي فيهما باستثناء الدوائر الخدمية والصحية والأمنية بمناسبة حلول الذكرى السنوية لإستشهاد قادة النصر.

وقررت محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية والصحية.

وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، في وقت سابق، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد.

/انتهی/

رمز الخبر 1929395

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات