الخارجية الروسية: كوريا الجنوبية انضمت للعقوبات الغربية ضد موسكو بسبب الضغوطات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أوضح رودينكو، لوكالة "تاس" الروسية، أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء العلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الجنوبية، ولهذا السبب تعمدت الضغط على سيئول لتنضم للعقوبات الغربية ضد موسكو.

وأضاف، أن موسكو ترى، وتقدر مساعي كوريا الجنوبية في الحفاظ على علاقات عملية متوازنة مع روسيا، وسعيها لإيجاد بدائل لتقليل الأضرار الناجمة عن القيود الغربية على مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، لمنع انهيار العلاقات بشكل كامل.

وأكد رودينكو، أنه بالرغم من الوضع الدولي المعقد، والمتغيرات السريعة في السياسات الدولية، إلا أن روسيا مهتمة بتطوير علاقات مستقرة، مع الكوريتين الشمالية والجنوبية، وتحقيق المصالح المتبادلة.

المصدر: تاس

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