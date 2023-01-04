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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٦:١٨ م

الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة تطوير العلاقات مع إيران

الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة تطوير العلاقات مع إيران

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء، على ضرورة تطوير العلاقات بين العراق وايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، ان "الرئيس رشيد، استقبل في قصر بغداد، السفير الإيراني لدى العراق محمد صادق آل كاظم".

واضاف، انه "جرى خلال اللقاء الحديث عن العلاقات التاريخية بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتأكيد على ضرورة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون الثنائي البناء ليشمل مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين الجارين في التقدم والازدهار".

بدوره أشار السفير الايراني، إلى "حرص الجمهورية الإسلامية على استمرار التعاون المشترك مع العراق ورغبتها في الارتقاء بواقع العلاقات الثنائية على الصعد كافة وبما يخدم المصالح العليا للبلدين الصديقين".

المصدر: واع

/انتهى/

رمز الخبر 1929479

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