اغتيال الشهيد سليماني كانت على يد معتوه مدعوم من الصهاينة وآل سعود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني في مراسم احياء ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما إن الشهيدان سليماني والمهندس ورفاقهما كان كل منهم قائدا من قادة جبهة المقاومة.

وأكد العميد قاآني: الشهيدان سليماني والمهندس ورفاقهما كان كل منهم قائد من قادة جبهة المقاومة.

واضاف العميد قاآني: الشهيد سليماني كان رجل الميدان ورجل المقاومة وقد بدأ المقاومة من نفسه، مضيفا أنه كان بطل الشعب الايراني والامة الاسلامية.

وأكد أن الشهيد سليماني كان يمتاز بقوة المنطق في الميدان، وأن الشهيد كان يدور حول محور ولاية الفقيه.

وقال العميد قاآني: صمود لبنان والتحرير في سورية وثبات المجاهدين في العراق تحقق كله بجهود الشهيد سليماني.

وتابع العميد قاآني: الشهيد سليماني كان يسير تحت ظل قائد الثورة ويمضي على درب المقاومة.

وأكد العميد قاآني أن شخص معتوه مدعوم من الصهاينة وال سعود ارتكب جريمة شنيعة تمثلت باغتيال الشهيد سليماني، مضيفا أن هذه الجريمة فتحت الباب امام ابناء الامة للانتقام./انتهى/