  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٠١ ص

قائد فيلق القدس:

اغتيال الشهيد سليماني كانت على يد معتوه مدعوم من الصهاينة وآل سعود

اغتيال الشهيد سليماني كانت على يد معتوه مدعوم من الصهاينة وآل سعود

أكد قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني، اليوم الجمعة، أن الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني كان رجل الميدان ورجل المقاومة وقد بدأ المقاومة من نفسه، لافتا أنه كان بطل الشعب الايراني والامة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني في مراسم احياء ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما إن الشهيدان سليماني والمهندس ورفاقهما كان كل منهم قائدا من قادة جبهة المقاومة.

وأكد العميد قاآني: الشهيدان سليماني والمهندس ورفاقهما كان كل منهم قائد من قادة جبهة المقاومة.

واضاف العميد قاآني: الشهيد سليماني كان رجل الميدان ورجل المقاومة وقد بدأ المقاومة من نفسه، مضيفا أنه كان بطل الشعب الايراني والامة الاسلامية.

وأكد أن الشهيد سليماني كان يمتاز بقوة المنطق في الميدان، وأن الشهيد كان يدور حول محور ولاية الفقيه.

وقال العميد قاآني: صمود لبنان والتحرير في سورية وثبات المجاهدين في العراق تحقق كله بجهود الشهيد سليماني.

وتابع العميد قاآني: الشهيد سليماني كان يسير تحت ظل قائد الثورة ويمضي على درب المقاومة.

وأكد العميد قاآني أن شخص معتوه مدعوم من الصهاينة وال سعود ارتكب جريمة شنيعة تمثلت باغتيال الشهيد سليماني، مضيفا أن هذه الجريمة فتحت الباب امام ابناء الامة للانتقام./انتهى/

رمز الخبر 1910611

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات