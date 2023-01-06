الجيش الصيني يعلق على مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للأسطول السابع الأمريكي أن المدمرة الأمريكية من طراز أرلي بيرك يو إس إس "تشونغ هونغ" مرت عبر مضيق تايوان في 5 يناير لإظهار التزام الولايات المتحدة بـ "حرية وانفتاح" المحيطين الهندي والهادئ.

وقال شي يي في بيان : "مرت المدمرة الصاروخية الأمريكية تشونغ هونغ عبر مضيق تايوان في 5 يناير وأثارت ضجة".

يشار إلى أن القوات المسلحة الصينية رصدت مرور المدمرة الأمريكية على طول الطريق بالكامل، وكانت جميع تحركاتها تحت السيطرة.

المصدر: نوفوستي

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