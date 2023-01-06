  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١:٣٩ م

الجيش الصيني يعلق على مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان

الجيش الصيني يعلق على مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان

قال شي يي، المتحدث باسم القيادة العسكرية للمنطقة الشرقية بالجيش الصيني إن المدمرة الأمريكية أثارت ضجة بمرورها في مضيق تايوان، وإن القوات الصينية راقبت تحركاتها على طول الطريق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للأسطول السابع الأمريكي أن المدمرة الأمريكية من طراز أرلي بيرك يو إس إس "تشونغ هونغ" مرت عبر مضيق تايوان في 5 يناير لإظهار التزام الولايات المتحدة بـ "حرية وانفتاح" المحيطين الهندي والهادئ.

وقال شي يي في بيان : "مرت المدمرة الصاروخية الأمريكية تشونغ هونغ عبر مضيق تايوان في 5 يناير وأثارت ضجة".

يشار إلى أن القوات المسلحة الصينية رصدت مرور المدمرة الأمريكية على طول الطريق بالكامل، وكانت جميع تحركاتها تحت السيطرة.

المصدر: نوفوستي
/انتهى/
رمز الخبر 1929513

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات