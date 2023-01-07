تنفيذ حكم الإعدام بحق 2 من المتورطين بجريمة قتل المدافع عن الامن "روح الله عجميان" + فیدیو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الموقع الرسمي للقضاء الإيراني عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق اثنين من الجناة الرئيسيون المتورطون في الجريمة التي أدت إلى استشهاد المدافع عن الامن روح الله عجميان .

وأكدت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة لجهاز القضاء الإيراني أن المتهمين "محمد مهدي كرمي" و "محمد حسيني" تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم صباح اليوم السبت (7 كانون الثاني/ يناير). ونشرت الموقع جانب من اعترافات المتهمین کما اعترف المتهم الاول:

رايت القتيل وهو يهرب وكان الناس يطعنونه ويرمونه ويضربونه بالسكاكين والحجارة والعصي والبرجمية و.. الذين فعلوا ذلك كان عددهم يربو على ثلاثين او اربعين شخصا .. احدهم كان يوجه له لكمتين ويهرب والثاني كان يوجه له لكمات ويبقى في مكانه .. والاخر كان يشاهد فقط دون ان يحرك ساكنا ,, كنت ارى البعض يحملون السكاكين بمختلف انواعها وبعضهم يحمل البرجمية .. البعض الاخر كان يحمل حجرا بيده ..

وضعت يدي اليسر على كتفه الايسر وقلبته .. بعد ذلك ضربته بحجر كان في دي .. بعد وجهت ثلاث لكمات لراسه .. الشهيد المظلوم كان فتاقدا لوعيه .. رايت شخصا كان يقفز على صدره برجله .. بعد ان تفرق الناس وابتعدوا عنه قليلا عدت الى الشهيد وركلته بين رجيله .. وضربتين لركبته .. في غضون ذلك رايت شخصا اقترب ووجه ثلاث او اربع طعنات بالسكين ، لا استطيع ان اقول بالضبط كم مرة ولكنه وجه له طعنات في بطنه وجنبه .. بعد ان وجه له ذلك الشخص طعنات بالسكين ذهبت انا وامسكت به من قدميه وسحبته الى امام السيارة .. خلعت حذاءه ووجهت له عدة ضربات .. هذه اللقطة هي اللحظة التي ركلت فيها وجهه .. بعد ذلك وجهت له ضربتين بحذائه على وجهه .. بعد ذلك ركلته بقدمي على راسه .. وعدت وضربته بالحذاء على وجهه عدة مرات ..

وجانب من اعترافات المتهم الثاني:

رايت جماعة يحملون حجرا بايديهم واالقوات الامنية كانت في الطرف الاخر من الشارع انا ايضا حملت بعض الاحجار ورشقتع بها القوات الامنية . كنت احمل سكينا معي لاذهب واشتري وردة وازرعها عند قبر والدي؟!! .

- القاضي: انت كانت لديك العديد من السكاكين والخناجر والسيوف وغيرها من الاسلحة البيضاء في بيتك ، لاي شيء كنت تستخدمها ، هل لزراعة الورود ؟

- المتهم: انا فيما سبق كنت مدربا رياضيا .

- القاضي: تدرب بالسكاكين ؟

- المتهم: هذه السكاكين كانت للتدريب في الصالة؟؟!! ... وصلت فوق راس الشهيد لم اطعنه ولكن وضعت السكين فوق جسمه وضغطت عليها لتخترق جسسده بمقدار نصف الاصبع ؟؟!!!

تحذير: الفيلم يحتوي على مشاهد عنيفة وقاسية لا ينصح بمشاهدتها للاطفال واصحاب القلوب الضعيفة .