إيران تدعو لإيجاد آلية قانونية ودولية لوقف الاعمال العدائية ضد القيم الدينية والاماكن المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الدكتور حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري أهم القضايا التي تهم البلدين منها القضايا الثنائية، وكذلك التطورات في المنطقة والعالم الإسلامي، بما في ذلك التدنيس الأخير للمسجد الأقصى من قبل الكيان الصهيوني والعمل العدواني للمجلة الفرنسية ضد القيم الإسلامية .



وفي هذا الاتصال الهاتفي، قيم وزير خارجية بلادنا العلاقات بين البلدين بأنها جيدة ومتسعة، وأعلن استعداد بلادنا لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في المستقبل القريب.



ودعا الدكتور أمير عبد اللهيان، في إشارة إلى تدنيس الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى، وكذلك العمل العدواني للمجلة الفرنسية ضد القيم الإسلامية والمرجعية الدينية، إلى إيجاد آلية قانونية ودولية فعالة لوقفه أعمال عدائية ضد القيم الدينية والأماكن المقدسة.



كما نقل الدكتور أمير عبد اللهيان تحيات رئيس بلادنا إلى فخامة الرئيس الجزائري ودعا نظيره لزيارة إيران.



ومن جانب اخر ادان وزير خارجية الجزائر لما يقوم به الصهاينة في تدنيس المسجد الأقصى، وكذلك العمل المهين للمجلة الفرنسية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي للتعامل مع هذا الأمر.



كما أعلن عن استعداده لإجراء مشاورات سياسية بين البلدين في المستقبل القريب.



ونقل وزير خارجية الجزائر بدوره تحيات فخامة رئيس بلاده إلى كبار المسؤولين في بلادنا، ودعا وزير خارجية بلادنا لزيارة الجزائر.

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