أمير عبداللهيان يهنئ "ايفان جيل بينتو"على تعيينه وزيراً جديداً لخارجية فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير خارجية بلادنا إيفان جيل بينتو، على تعيينه وزيرا جديدا لخارجية فنزويلا وناقش معه القضايا التي تهم البلدين وتبادل وجهات النظر.



وأعرب وزير خارجية بلادنا في هذا الاتصال الهاتفي عن أمله في أن نشهد، بفضل تعاون وجهود الجانبين، مزيدا من التوسع في العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.



كما شكر إيفان جيل بينتو، وزير خارجية فنزويلا الجديد، الدكتور أمير عبد اللهيان على تهنئته واعتبر إيران وفنزويلا شريكين مهمين في الساحة الدولية. وأعرب عن ارتياحه للنجاح في عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين.

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