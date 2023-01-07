اللواء سلامي: العقوبات الاقتصادية تهدف إلى افقار المجتمع الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء سلامي، خلال حفل افتتاح 3500 مشروع قوات التعبئة لرفع الحرمان عن البلاد، صباح اليوم (السبت)، صرح أن هدفنا الرئيسي هو بناء إيران قوية، قائلا: "اننا نريد إيران قوية ومستقلة ومتقدمة يعيش شعبها في راحة وازدهار."

وأكد على عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية الجادة على القضاء على الفقر والحرمان معتبرا اياه أحد أهداف الثورة الإسلامية، وأضاف: "اليوم عندما ننظر الى مستوى تقدم مشاريع رفع الحرمان في عموم البلاد، نرى أن جميع كبار مسؤولي النظام، والحكومة، والذين يخدمون الشعب، لديهم إرادة موحدة وصامدة للقضاء على الفقر في مجتمعنا."

وتابع قائد حرس الثورة الاسلامية ان كل هدف العدو هو نشر الفقر في مجتمعنا، والعقوبات الاقتصادية تهدف للنشر الفقر في البلاد، ولكننا خضنا الحرب ضد الفقر والحرمان وسنواصل هذه المعركة حتى هزيمته بالكامل، مضيفا: "يجب أن تكون كل جهودنا لجعل القرى بيئة ممتعة لحياة الناس، لأن القرية هي المصدر الرئيسي للاقتصاد الوطني."

واعتبر اللواء سلامي ان كل جانب من جوانب الحرب التي فرضها الأعداء على الشعب الإيراني أصبح ساحة سلام وراحة للشعب نتيجه الحضور الجهادي لقوات الباسي في المعركة.

/انتهى/