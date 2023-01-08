كنعاني: لا يحق لفرنسا تبرير إهانة مقدسات البلدان الأخرى بذريعة حرية التعبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني على حسابه عبر موقع تويتر: "فرنسا، بتاريخها المظلم من الاستعمار وانتهاك حقوق الإنسان في الداخل والخارج، لايحق لها تبرير إهانة مقدسات الدول والأمم الأخرى وأتباع الديانات السماوية بحجة حرية التعبير ".



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية يجب على رجال الدولة الفرنسيين الحاليين مراعات المبادئ الواضحة والأساسية في العلاقات الدولية وهي الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين واحترام القيم الدينية والوطنية ومقدسات الآخرين.

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