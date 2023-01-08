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٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٢:٢١ م

كنعاني: لا يحق لفرنسا تبرير إهانة مقدسات البلدان الأخرى بذريعة حرية التعبير

كنعاني: لا يحق لفرنسا تبرير إهانة مقدسات البلدان الأخرى بذريعة حرية التعبير

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، لا يحق لفرنسا تبرير إهانة مقدسات الدول الأخرى بحجة حرية التعبير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني على حسابه عبر موقع تويتر: "فرنسا، بتاريخها المظلم من الاستعمار وانتهاك حقوق الإنسان في الداخل والخارج، لايحق لها تبرير إهانة مقدسات الدول والأمم الأخرى وأتباع الديانات السماوية بحجة حرية التعبير ".

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية يجب على رجال الدولة الفرنسيين الحاليين مراعات المبادئ الواضحة والأساسية في العلاقات الدولية وهي الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين واحترام القيم الدينية والوطنية ومقدسات الآخرين.

/انتهى/

رمز الخبر 1929566

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