كنعاني: امريكا لم تجن سوى أقصى درجات الفشل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، عبر صفحته الشخصية على تويتر، حول عداء الولايات المتحدة والضغط الأقصى لادارتها ضد إيران: "ان عداء امريكا مع الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني ليست جديدة، وانه لا يمكن إخفاء المسؤولية القانونية والدولية الناتجة عن الأعمال العدائية للحكومات الأمريكية المختلفة ضد إيران".

وأضاف: "إن عملية الضغط الأقصى الدعائية والسياسية والاقتصادية للنظام الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية كانت دائما على أجندة جميع الرؤساء الأمريكيين، من كارتر إلى بايدن، وذلك بكذبة كبيرة حول دعم حقوق الإنسان والديمقراطية، ولكنهم لم يجنوا سوى أقصى درجات الفشل".

وذكر كنعاني: "لماذا لا يتعظ الأمريكيون من كل الفضائح التي سببتها ثقتهم إلى المستشارين الصهاينة والمنافقين"؛ "هنا إيران، مستقلة وقوية".

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