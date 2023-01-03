كنعاني: طهران تستنكر بشدة تدنيس وزير الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، استنكر بشدة قيام وزير في حكومة كيان الاحتلال الصهيوني العنصري واللامشروع بتدنيس المسجد الأقصى وأكد: "أي تدنيس للأماكن المقدسة في فلسطين هو مصداق لانتهاك المقررات الدولية وإهانة قيم ومقدسات مسلمي العالم وسيواجه برد فعل الشعوب الاسلامية".

وأكد ناصر كنعاني ، اليوم الثلاثاء ، أن القدس الموحدة هي العاصمة الدائمة والأبدية لفلسطين ، وأي تدنيس للأماكن المقدسة في فلسطين ، بما في ذلك المسجد الأقصى ، هو مثال على انتهاك المقررات الدولية وإهانة لقيم ومقدسات مسلمي العالم ، وستقابل برد فعل الشعوب الإسلامية.

وأشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بمقاومة الشعب الفلسطيني ، وحذر من المغامرات والأعمال الاستفزازية للحكومة الجديدة للكيان الصهيوني الغاصب ، وأكد على أن مبدا تحرير فلسطين والقدس الشريف هي من الأولوية الأولى للعالم الاسلامي وقال : "إن واجب كل احرار العالم ولاسيما الشعوب والحكومات الاسلامية ، العمل بشكل موحد للدفاع الشامل عن القدس ومواجهة الأعمال العدوانية للاحتلال الصهيوني.

ودعا كنعاني المراجع والمنظمات الدولية ، بما في ذلك الأمم المتحدة ، إلى القيام بواجبها القانوني في هذا الصدد، ومنع الاعتداءات والأعمال الوحشية من قبل الكيان الصهيوني المعتدي والعنصري ضد الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين.

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