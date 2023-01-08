صحيفة جيروساليم بوست: صواريخ حزب الله تهديد استراتيجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت الصحيفة الى أنه “يجب على تل أبيب أن تنظر إلى ترسانة الصواريخ الدقيقة المتزايدة لحزب الله باعتبارها تهديدًا استراتيجيًا كبيرًا على قدم المساواة مع البرنامج النووي الإيراني، فإذا طورت إيران في نهاية المطاف قدرتها النووية، فلن يكون هناك ما يمنعها من تسليح حلفائها بالمثل”.



وقالت جيروساليم بوست “في الآونة الأخيرة، نشطت عناصر حزب الله بشكل متزايد على الحدود اللبنانية، لقد أقاموا العشرات من نقاط المراقبة، وزادوا من دورياتهم، وقاموا برصد وتوثيق تحركات القوات الإسرائيلية علانيةً”.



وتابع “حزب الله يقف على الحدود، لذا نستعد لكل شيء، الخطر حقيقي جدًا، أيّة ضربة غير متوقعة في (الحرب بين الحروب) مع سوريا يمكن أن تؤدي إلى صراع كبير في لبنان”.



وفي معرض مناقشة التهديدات الحالية لحزب الله، نقلت الصحيفة عن الجنرال أوو “نحن نعلم أنهم هنا- قوات الرضوان- وإذا كانت هناك صواريخ، فلا وقت للإخلاء إلى الملجأ، لأن المطلة قريبة جدًا من الحدود”.



وحذّر قائلاً “هم قريبون جدًا، نحن نعلم أنهم يمكنهم العودة، لا يتطلّب الأمر قائدًا عسكريًا لامعًا مثل نابليون ليرى أن حزب الله يمكن أن يغزو من ثلاثة إلى أربعة اتجاهات، فضلًا عن إصابة المطلة بالصواريخ”.



وجاء في الصحيفة “جنود حزب الله اكتسبوا خبرة في سوريا، إنهم أكثر استقلالية، ولديهم قوة نيران أكبر، ويستخدمون نقاط المراقبة وتشكيلات المعركة”.



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