الرئيس الإيراني: أمريكا تحاول التقرب من فنزويلا لحاجتها إلى ما تملكه من مصادر الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الإيراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، اعتبر خلال استقبال رئيس الجمهورية اليوم الاحد، السفير الفنزويلي الجديد في طهران "خوزي رافائيل سيلفا ابونتي" الذي قدم اوراق اعتماده، لبدء مهامه الدبلوماسية في البلاد، ان زيارة نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الاخيرة لطهران، افضت الى توافقات بناءة من اجل توسيع العلاقات الثنائية؛ قائلا : ان تنفيذ هذه الوثائق سيؤدي الى تفعيل الطاقات المختلفة لدى البلدين في السياق ذاته.

ولفت حجة الاسلام السيد رئيسي، الى ان "العلاقات بين ايران وفنزويلا وثيقة وقائمة على اسس الصداقة، وقد اجرينا مباحثات بناءة خلال زيارة السيد مادورو لطهران، والتي افضت الى توقيع وثائق مفيدة ايضا بهدف تنمية هذه الاواصر".

رئيس الجمهورية تطلع في هذا اللقاء، بان يتخذ السفير الفنزويلي الجديد خطوات مؤثرة في مسار تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

وعلى صعيد اخر، نوه رئيسي بان روح الاستقلال التي يتحلى بها شعب فنزويلا، ارتقت بمستوى هذا الشعب ليكون مميزا على صعيد المنطقة، مبينا ان رغبة الامريكيين اليوم للتقرب من فنزويلا لا ينبع من الصداقة وانما يدل على حاجتهم لموارد هذا البلد.

في المقابل، ابلغ السفير الفنزويلي الجديد في طهران، تحيات رئيس جمهورية بلاده الى حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي.

وقال سيلفا ابونتي"في هذا اللقاء : "ان شعب وحكومة فنزويلا يثمنان دعم الحكومة والشعب الايرانيين، وانني سابذل قصى جهدي خلال فترة مهامي من اجل توسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي بين كاراكاس طهران".

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