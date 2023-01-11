الطلاب الإيرانيين يخرجون في وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نظم حشد من طلاب الجامعات والشرائح المختلفة لابناء الشعب الايراني، اليوم الاربعاء، وقفة امام السفارة الفرنسية في طهران؛ معبرين عن احتجاجهم على اساءات صحيفة "شارلي ابدو" البذيئة الى المقدسات الدينية.

ورددت جموع المحتجين في هذه التظاهرة، شعارات مناهضة لسياسات الغرب المزدوجة تجاه المسلمين وجرائم الرئيس الفرنسي المدعومة غربيا، والتاكيد على الجاهزية لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وجدد المحتجون ايضا، هتافات "الموت لامريكا" و"الله اكبر"، منددين بمحاولات العدو للنيل والتعرض الى مقام المرجعية الدينية الشامخ.

كما طالبت الحشود المشاركة في هذه التظاهرة، مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية، بملاحقة ومسائلة كل من يتطاول على المقدسات والقيم الاسلامية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد أقيم تجمعاً شعبياً أمام السفارة الفرنسية في طهران، بمشاركة طلاب الحوزات وطلاب الجامعات ومختلف فئات الشعب.

ورفع المشاركون شعارات منددة بإساءة شارلي إبدو الأخيرة للمقدسات والمرجعية الشيعية وطالبوا الحكومة الفرنسية بمواجهة مثل هذه الممارسات.

وفي ذات السياق، أقيم آنذاك تجمع احتجاجي كبير لأساتذة الحوزة والفضلاء والطلاب وأهالي مدينة "قم" المُقدّسة احتجاجا على إساءة صحيفة فرنسية للقيادة في إيران والمرجعية الشيعية.

وأكد المشاركون تبعيتهم ودعمهم الحاسم للقيادة الرشيدة وطالبوا الجهاز الدبلوماسي بالرد بحزم على مثل هذه الأعمال التي تقوم بها الحكومة الفرنسية.

كما وصف مجلس خبراء القيادة في إيران، في وقت سابق، "التصرف الوقح لصحيفة "شارلي ايبدو" في الإساءة للمرجعية الدينية بأنه همجية ثقافية، واعتبره جانب آخر من دعم الحكومة الفرنسية لزمرة المنافقين "خلق" الإرهابية، والدعم التسليحي لنظام صدام ضد الشعب الإيراني".

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس خبراء القيادة اليوم الأحد أدان فيه التصرف المهين الذي أقدمت عليه الصحيفة الفرنسية "شارلي إيبدو" في الإساءة للمرجعية الدينية الشيعية.

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