قائد القوة البحرية الايراني: نتواجد في جميع المضايق الاستراتيجية في العالم و نخطط للوصول الى بنما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد قائد القوة البحرية بالجيش الايراني "الادميرال شهرام ايراني" : لقد تواجدنا في جميع المضايق الاستراتيجية في العالم حتى اليوم، ولم نتواجد في مضيقين فقط، سوف نكون حاضرين في إحداهم هذا العام و نخطط للتواجد في مضيق بنما ايضا.

واضاف: الإجراءات التي اتخذت اليوم في سلاح البحرية لم تكن لتتحقق لولا دعم مجتمع النخبة والشركات القائمة على المعرفة ووزارة الدفاع، واليوم يستخدم هذه القدرات لتأمين مصالح البلاد.

وأكد الادميرال شهرام ايراني": لقد بدأنا الملاحة البحرية في وقت أبكر بكثير من الأوروبيين، ويمكن إحياء هذه الحضارة البحرية مرة أخرى. اليوم، نحتاج إلى أن نجعل أسطولنا البحري أكثر قوة و يمكننا القول أنه لا توجد مشكلة علمية للنمو في هذا المجال، ولكن معظم هذه القدرة تستخدم في المجال العسكري، ويجب على القطاعات الأخرى أيضًا بذل المزيد من الجهود في هذا المجال.

وقال: الإستراتيجية البحرية هي أساس الإستراتيجية الوطنية الكبرى وتهدف الإستراتيجية البحرية إلى تأمين جميع المصالح الوطنية.

وحول تواجد الأسطول البحري الايراني في المياة الدولية قال: لقد أنشأنا ثلاث قيادات للمحيطات، بما في ذلك قيادة المحيط الهندي، وقيادة المحيط الهادئ، وقيادة المحيط الأطلسي. المعدات التي ستنضم إلى البحرية في المستقبل تتماشى مع مهمة هذه القيادات الثلاثة.

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