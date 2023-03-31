الاسطول البحري رقم الـ 86 التابع للجيش يرسو في جنوب إفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنوب إفريقيا مهدي آقا جعفري خلال مراسم استقبال المجموعة البحرية الـ 86 التابعة للجيش، فيما كان يستقبل قادة وركاب سفينتي دنا ومكران، ان الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو إيصال رسالة السلام.

وأعرب عن صداقة الشعب الإيراني لشعب جنوب إفريقيا وكذلك شعوب إفريقيا بأكملها وقال: الوجود القوي للأسطول البحري الاستراتيجي التابع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحيط الأطلسي واستضافة هؤلاء الأحباء في جنوب إفريقيا أمر يدعو إلى فخرنا ولا شك أن هذا الوجود يلعب دورًا مهمًا في السلام والاستقرار العالمي وأمن الخطوط البحرية.

وشكر السفير الإيراني سلطات جنوب إفريقيا على تعاونها الصادق في إدارة هذا الاجتماع، وقال: إن هذا الحدث يمثل العلاقات رفيعة المستوى بين البلدين، ويساعد بشكل كبير في تعزيز وتطوير التعاون بين أساطيل البلدين، التي لها علاقات جيدة في إطار آيونس.

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