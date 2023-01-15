العميد صباحي فرد: إيران أصبحت القوة المطلقة في مجال الدفاع الجوي مع تطوير منظومة باور373

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد علي رضا صباحي فرد، ان قوة الدفاع الجوية للجمهورية الاسلامية الايرانية كانت قبل هذا القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة، والآن مع تطوير منظومة "باور373" أستطيع أن أقول إنها اصحبت القوة المطلقة للدفاع الجوي في العالم برمته.

وأوضح: "ان منظومة باور 373 هي من بين الأنظمة التي تمتلك مثلها دولة أو دولتين فقط في العالم"، مضيفا: "أننا أجرينا اختبارات باور 373 أمام أعين الجميع والعالم الآن على علم بمستوى قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وتابع: "ان منظومة باور373 نشطة حاليا في المنظومة الدفاعية للبلاد وترصد سماء ايران الاسلامية"، مشيرا إلى "ان أنظمتنا الدفاعية قادرة على استهداف اهداف تمتلك المقطع العرضي للرادار (RCS).

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