اللواء موسوي: تلويح العلم الإيراني في المحيط الهادي يعتبر رمزاً للإرادة الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه تحدث اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع مناورات ذو الفقار 1401 العسكري، مع قائد اسطول 86 لبحرية جيش حول آخر تطورات مهمتهم.

واعتبر اللواء موسوي في محادثة مع طاقم الأسطول 86 لبحرية الجيش، ان هذه المهمة رمزا للإرادة الوطنية في المحيطات والاستفادة من فوائد البحر جنبًا إلى جنب مع اكتساب التجربة، مضيفا ان الثقة بالنفس والاعتماد على النفس من الإنجازات المهمة لهذه المهمة البحرية.

واشار اللواء موسوي أن تلويح علم الجمهورية الإسلامية الايرانية في المحيطات البعيدة من إنجازات هذه المناورات، وتمنى التوفيق لهم مضيفا إن هذا العمل القيم سيكسب الكرامة والفخر لشعب إيران، أكثر من أي وقت مضى.

ويشار إلى أن هذه المجموعة من السفن المكونة من سفينة مكران ومدمرة دنا تبحر حاليا في مياه المحيط الهادئ.

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