عملية طعن في محطة قطارات باريس یخلف عدداً من الجرحی+ فیدیو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر بالشرطة الفرنسية إن عددا من الأشخاص أصيبوا بجراح طفيفة اليوم الأربعاء على يد رجل يحمل سكينا في محطة "غار دو نورد" المزدحمة في العاصمة باريس.

وقال مصدر بالشرطة -طلب عدم نشر اسمه- إن الشرطة ألقت القبض على المهاجم بعد أن أطلقت عليه النار وأصيب بجراح.

وذكر مسؤول فرنسي أن حركة المرور بالمحطة تعطلت إثر الحادث، لكنها عادت لاحقا إلى طبيعتها بعد إلقاء القبض على المهاجم وفرض طوق أمني حول المحطة.

وتعتبر محطة "غار دو نورد" في باريس محطة مركزية ومحورا للقطارات المتجهة إلى العاصمة البريطانية لندن وإلى شمال أوروبا.

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