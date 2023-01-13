فوز ذوب آهن اصفهان على الارثوذكسي الاردني في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، تقدم ذوب آهن أصفهان في الفترة الأولى (32-26) وتفوق الأرثوذكسي في الفترة الثانية (17-14)، ليحسم اصفهان نتيجة النصف الأول لصالحه (46-43).

وحسم ذوب آهن فترته الثالثة (26-23) وكذلك الرابعة (17-13) ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (89-81).

وتصدر بيروت اللبناني جدول ترتيب فرق المجموعة الاولى مع انقضاء الجولة الثالثة برصيد 6 نقاط عقب فوزه على فريق اتحاد أهلي حلب السوري بنتيجة (90-69)، والذي تذيل ترتيب فرق المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما استقر الأرثوذكسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلف ذوب آهن أصفهان، الذي حل ثانيا برصيد 5 نقاط.

وطبقا لنظام البطولة، تلعب فرق المجموعة مع بعضها البعض بنظام الدوري الكامل من مرحلتين “ذهاب وإياب”، على أن يتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الأربع لمنطقتي الخليج الفارسي وغرب آسيا إلى الدور نصف النهائي الخاص بكل منطقة بشكل مباشر، فيما يلعب ثاني وثالث المجموعتين مع بعضهما البعض “كروس” في دور التصفيات المؤهلة لنصف النهائي، مرورا بالدور النهائي، الذي سيفرز بطلا للمنطقتين إلى جانب تحديد صاحب المركز الثالث.

وستتأهل الأندية صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في المنطقتين إلى بطولة آسيا، والتي ستضم ثلاثة أندية من منطقة الخليج الفارسي والعدد نفسه من منطقة غرب آسيا، على أن ينضم لهما بطلا الهند وكازاخستان، ليصبح العدد الإجمالي 8 أندية تتنافس عبر مجموعتين، بحثا عن اللقب، الذي يمنح صاحبه بطاقة المشاركة في بطولة العالم للأندية “الإنتركونتيننتال” 2023.

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