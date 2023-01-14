فجر اليوم...استشهاد 3 شباب فلسطينيين في جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر طبية، باستشهاد الشاب يزن الجعبري من بلدة اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته خلال اقتحام الاحتلال بلدة كفرذان بجنين قبل نحو عشرة أيام.

وفي الأول من يناير الحالي اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، بلدة كفر دان، وحاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها خمسة مواطنين بالرصاص الحي، اثنان منهم وصفت إصابتهما بالخطيرة.

وأفادت مصادر محلية في حينها، بأنه خلال اقتحام البلدة اعتقل جنود الاحتلال الشاب ماهر هاني عابد، شقيق الشهيد عبد الرحمن.

وجدير ذكره أن الشابين أحمد وعبد الرحمن عابد استشهدا برصاص قوات الاحتلال في الرابع عشر من شهر أيلول الماضي (2022) بالقرب من حاجز "الجلمة" العسكري، شمال جنين، وتتهمهم قوات الاحتلال بقتل ضابط صهيوني على الحاجز المذكور.

كما استشهاد عز الدين حمامرة وأمجد خليلية بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وبدورها زفت سرايا القدس الشهيدين البطلين عبر مكبرات مساجد البلدة.

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