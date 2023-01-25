استشهاد فتى متأثرا بجراحه خلال اقتحام الاحتلال لمخيم شعفاط بالقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد فتًا متأثرا بجراح أصيب بها في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وأكدت المصادر الطبية استشهاد الفتى محمد علي عبد موسى محمد علي (16 عاماً) متأثرًا بجراحه خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط في القدس.

وفي وقت سابق أصيب فلسطيني بجروح حرجة، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وذكرت وزارة الصحة، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته بالحرجة.

وكانت وزارة الصحة من هيئة الشؤون المدنية قد أفادت باستشهاد الشاب عارف عبد الناصر عارف لحلوح (٢٢ عاماً) برصاص الاحتلال، قرب قلقيلية، وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشهيد لحلوح بدم بارد ، قرب الحاجز قلقيلية .

ومع استشهاد الفتى محمد علي، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ٢٠ شهيدًا منذ بداية العام الجاري.