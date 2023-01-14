الصين تدعو الأمم المتحدة لتنفيذ جميع بنود مبادرة البحر الأسود والسماح بتصدير المنتجات الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، بأن "الصين ترحب بمواصلة تنفيذ مبادرة البحر الأسود للحبوب، وتدعو الأمانة العامة للأمم المتحدة لإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية".

يذكر أنه في الـ 22 من يوليو 2022، وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقية لتصدير الحبوب، في إسطنبول برعاية تركيا والأمم المتحدة، لتوفير ممر آمن لشحن الحبوب والمواد الغذائية العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وفي 17 من نوفمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمديد العمل باتفاقية الحبوب 120 يوما إضافيا، اعتبارا من 19 من الشهر ذاته.

المصدر: نوفوستي

/انتهى/