الخارجية الصينية تدعو لإنشاء "ممر أخضر" لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقل موقع وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله: "في الوضع الحالي يجب على المجتمع الدولي أن يساعد في وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن وإنشاء "ممر أخضر" لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا".

وأكد الوزير جاهزية بكين لإجراء مشاورات بهذا الشأن مع كل الأطراف المعنية. وأضاف: "لا يمكن أن تقف الصين جانبا في حل القضايا الهامة التي تثير اهتماما كبيرا في المجتمع الدولي".

وتابع أن بلاده ستتمسك بموقفها المسؤول من المسائل المناسبة، موضحا: "سنقدم مساعدة غذائية طارئة دائما للدول التي هي في أمس حاجة إليها".

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