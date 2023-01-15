صادرات النفط الإيرانية تسجل رقما قياسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا للإحصاءات التي قدمتها شركات تتبع الخطوط الملاحية، فقد سجلت صادرات النفط الإيرانية رقماً قياسياً جديداً في الشهرين الأخيرين من عام 2022 وحتى كانت لها بداية قوية في عام 2023 على الرغم من استمرار العقوبات الأمريكية.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 018 ، كانت صادرات النفط الإيرانية محدودة، ولكن بعد تنصيب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة، زادت صادرات النفط الايرانی ووصلت، وفقًا لبعض التقديرات، إلى أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين، نشهد تعليق المحادثات لإحياء الاتفاق النووي في الوقت الحالى.

وأعلن معهد SVB الدولي أن إيران باعت 1.137 مليون برميل من النفط يوميًا في ديسمبر، وهو ما زاد بمقدار 42 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر نوفمبر.

وكذلك أعلن معهد پترولجستیکز، الذي يراقب شحنات النفط، أنه شهد زيادة في صادرات النفط الإيرانية، حيث وصلت صادرات النفط الإيرانية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى أعلى مستوى لها في السنوات الثلاث الماضية.

وقدر معهد كيبلر للمعلومات حجم صادرات ايران من النفط في نوفمبر 1.23 مليون برميل يوميًا.

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