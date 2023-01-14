امير عبداللهيان خلال لقاء الأسد: قوة وتنمية سورية هي قوة وتنمية للمنطقة عموماً ولإيران خصوصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الأسد خلال لقائه عبد اللهيان: دمشق حريصة على التواصل وتنسيق المواقف مع إيران لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد ظهر اليوم السبت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، حيث أكد الجانبان خلال المحادثات على العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين وعلى التعاون الثنائي القائم في مختلف المجالات.

الرئيس الأسد خلال لقائه عبد اللهيان: دمشق حريصة على التواصل وتنسيق المواقف مع إيران لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين

الرئيس الأسد أكد خلال اللقاء أن دمشق حريصة على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع إيران بشكل دائم، وخاصة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب، وأن هذا التنسيق يكتسب أهمية قصوى في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد تطورات إقليمية ودولية متسارعة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

واعتبر الوزير عبد اللهيان أن سورية بلد مهم ومؤثر، ولذلك فإن قوة وتنمية سورية هي قوة وتنمية للمنطقة عموماً ولإيران خصوصاً، مؤكداً أن البلدين يقفان في خندق واحد ويتبادلان الدعم القوي لبعضهما الآخر، مشدداً على أن بلاده لديها ثقة كاملة بالمواقف والقرارات السورية، وهي ترى أن أي حوار بين سورية وتركيا إذا كان جاداً فهو خطوة إيجابية لمصلحة البلدين والمنطقة.

وأكد الرئيس الأسد أن الدولة السورية تنطلق دائماً في كل مواقفها من حرصها على مصالح الشعب السوري، وأنها لن تسير إلى الأمام في هذه الحوارات إلا إذا كان هدفها إنهاء الاحتلال ووقف دعم التنظيمات الإرهابية.

وتطرق الحديث أيضاً خلال اللقاء إلى المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع مختلف الأطراف في مؤتمر "بغداد 2" الذي انعقد في عمان أواخر الشهر الماضي، وكذلك المناقشات الجارية من أجل استئناف المحادثات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

ونقل الوزير الضيف للرئيس الأسد تحيات قائد الثورة الإسلامية سماحة اية الله السيد علي الخامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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